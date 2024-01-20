В Казани задержали водителя под наркотиками и без прав

В Казани задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. 43-летнего уроженца Узбекистана, лишенного прав на управление авто, остановили на улице Гаяза Исхаки.



Как сообщили в Госавтоинспекции по Казани, водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. При проверке выяснилось, что ранее его неоднократно привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

На нарушителя составили административные протоколы по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (за отказ от освидетельствования при отсутствии права управления) и другим статьям. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

В действиях задержанного усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса России. Водителя доставили в отдел полиции.

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Маргарита Головатенко