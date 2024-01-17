Водители, попавшие на перекрытые участки трассы М-12, не будут оплачивать проезд

Водителям, которые попали на временно перекрытые участки трассы М-12, не нужно будет платить за проезд по ним. Об этом рассказали в «Автодоре».

— Оплата за временно перекрытые участки М-12 пользователям, попавшим в указанные ограничения, составит 0 рублей, — говорится в сообщении.

На нынешний момент расчищают дороги, чтобы движение по трассе могло быть возобновлено, более 40 единиц уборочной техники.

Напомним, движение на трассе М-12 «Восток» в Татарстане все еще затруднено, сообщили «Реальному времени» очевидцы. По их словам, пробки сохраняются на трассе недалеко от деревни Нижние Яки Мамадышского района Татарстана. Вчера возле этой деревни на М-12 произошло столкновение нескольких автомобилей. Прокуратура организовала проверку.

Напомним, сегодня водителям рекомендовали отложить дальние поездки по трассе М-12 в Татарстане в ближайшие сутки. На ней с 06.00 17 января ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. В «Автодоре» уточнили, что «временно нет движения по М-12 «Восток» на участке 684—836 км (от Канаша до Шали)».

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Галия Гарифуллина