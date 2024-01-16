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ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 17 января

16:37, 16.01.2024

Центральный банк России опубликовал официальные курсы валют на среду, 17 января. Согласно данным ЦБ, курс китайского юаня по отношению к рублю незначительно снизился, составив 12,12 рубля за юань.

Курс доллара США по отношению к рублю также незначительно снизился, достигнув 87,65 рубля за доллар.Курс евро по отношению к рублю также показал незначительное снижение, составив 95,60 рубля за евро.

Тем временем, по прогнозам аналитиков, к концу года рубль может ослабеть к доллару. Цена американской валюты может вырасти до 103–105 рублей.

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Артем Гафаров
Экономика
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