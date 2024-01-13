Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одержали победу в Нижнем Новгороде
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Спарту» из Нижнего Новгорода в матче 16-го тура PARI Суперлиги. Гостевой матч завершился победой гостей со счетом 1:3.
Казанские спортсменки уверенно взяли две партии — 10:25 и 15:25. В третьем игровом отрезке «Спарта» оказалась сильнее — 26:24. Волейболистки Зорана Терзича поставили точку в матче уже в четвертом сете. Партия закончилась со счетом 14:25.
Через неделю «Динамо-Ак Барс» примет на своем поле команду «Уралочка-НТМК». Матч пройдет 20 января.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».СпортВолейбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым