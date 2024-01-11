На улице Ершова в Казани столкнулись две иномарки

Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Ершова вблизи пересечения с улицей Красной Позиции столкнулись автомобили Hyundai и Renault. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Удар пришелся в левый бок французской иномарки. У второй машины отвалился бампер. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Информации о пострадавших нет. «Реальное время» обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции.

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