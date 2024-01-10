Циклоны принесли оттепель в европейскую часть России

После периода спокойной и морозной погоды европейская часть России оказалась во власти циклонов. Это привело к резкой перемене погоды. Атлантические вихри проникают в страну по северной периферии, что вызывает потепление, сообщает центр погоды «Фобос».

Большая часть территории будет находиться под влиянием циклонов, кроме южных районов. В пострадавших от метели южных районах улучшится погода, благодаря антициклону.

Несмотря на потепление, осадки на европейской части России продолжатся. В ближайшее время стоит ожидать новые метели, которые накроют среднюю полосу. Сильнее всего от непогоды пострадают восток Центрального региона и Волго-Вятский район.



В период с 10 по 15 января на территории Татарстана сохранится аномально холодная погода. Согласно прогнозу синоптиков, среднесуточные температуры воздуха будут достигать от -18 до -24 °C, что ниже нормы на 9—15 °С.

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Маргарита Головатенко