В рождественскую ночь в Казани наряды ДПС будут усиленно следить за соблюдением ПДД

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в ночь с 6 на 7 января в местах праздничных богослужений будут дежурить дополнительные наряды ДПС, сообщили в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

В рождественскую ночь в храмах, соборах и монастырях города состоятся богослужения, посвященные празднику. Наряды ДПС будут приближены к местам массового нахождения верующих.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Особенно тщательно дополнительные наряды будут осуществлять контроль дорожного движения при подъездах к храмам и монастырям и возле пешеходных маршрутов. Кроме того, сотрудники автоинспекции уделят повышенные внимание пресечению фактов управления автомобилями в состоянии опьянения.

Напомним, в Казани в Рождество организуют специальную подачу общественного транспорта для верующих, посетивших ночную праздничную службу. Ночью 7 января в 1.30 на остановку «Центральный стадион» подъедут троллейбусы №2 и автобусы №6, 10а, 15, 23, 30.

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Галия Гарифуллина