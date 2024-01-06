В России увеличили размер господдержки мероприятий по благоустройству сельских территорий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России увеличило максимальный размер господдержки на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий с 2 млн до 3 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Принято решение увеличить объемы господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, — сказано в сообщении на сайте правительства.

Максимальный размер господдержки, который может быть выделен из федерального бюджета на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий, увеличен с 2 млн до 3 млн рублей. Кроме того, минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий, вырос с 1 до 3 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работа ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Правительство утвердило ее по поручению президента в 2019 году.

Напомним, в декабре прошлого года правительство России решило выделить 44 регионам страны более 850 млн рублей на развитие сельских территорий. В их числе оказался Татарстан — как подсчитало «Реальное время», он получил дополнительно почти 59,4 млн рублей .



На 2024 год Татарстану выделят на развитие сельских территорий 1,09 млрд рублей. Эта суммы меньше, чем в редакции июньского приложения к распоряжению кабмина России, на 64,99 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина