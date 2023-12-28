Во всех районах Татарстана установят автоматические метеостанции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 43 районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах появятся автоматические метеорологические станции «Сокол-М1» (или их эквивалент). На их установку Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана выделит 14,6 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Подрядчику нужно установить монтажные опоры на кровлях зданий, обеспечить соединение метеостанции с ПК с помощью USB-кабеля, выполнить пусконаладочные работы, а также проинструктировать сотрудников.

Каждая станция должна весить не больше 4 кг. Аппарат позволит определить температуру, влажность воздуха, скорость и направление воздушного потока, атмосферное давление, количество осадков и их интенсивность. Заказчик требует привезти только новое оборудование.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Каждый район получит по одной станции. В Казани аппаратуру разместят на улице Карла Маркса, 71а. Работы нужно закончить в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Напомним, на дорогах Саранска планировали установить автоматические метеостанции. Их используют зимой для предупреждения образования наледи, а весной они помогают определить сроки ввода/отмены ограничения движения многотонных грузовиков. Летом они помогают защитить асфальт от образования колейности во время жары.

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Айрат Назипов