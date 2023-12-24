Разработчиков Duolingo попросили добавить в приложение татарский язык

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанцы попросили разработчиков платформы для изучения языка Duolingo добавить в сервис татарский язык. Соответствующая петиция появилась на Change.org.

Автор обращения со ссылкой на данные Росстата указывает, что в мире насчитывается около 7 миллионов татар, однако людей, говорящих на татарском языке, становится все меньше. За последние 11 лет их число сократилось на четверть.

— Мы уверены, что если татарский язык появится в вашем приложении, это поможет еще большему числу людей узнать о татарском языке и культуре. Мы также думаем, что это поможет укрепить связи между татарами, проживающими в разных странах мира. Мы просим вас рассмотреть возможность добавить татарский язык в ваше приложение, — сказано в петиции.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Неравнодушные татароязычные пользователи Duolingo готовы участвовать в разработке курса на русском и английском языках.

Проект был запущен в Питтсбурге. По состоянию на август 2023 года пользователи, знающие русский язык, могут изучать английский, немецкий, французский и испанский языки. Англоговорящим пользователям доступны 39 курсов

Напомним, Институт прикладной семиотики Академии наук Татарстана запускает пробный сервис субтитрования видео на русском языке с переводом на татарский. Как можно воспользоваться новой возможностью и какие еще разработки запустят до конца этого года, «Реальному времени» рассказал директор института Ринат Гильмуллин.



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Айрат Назипов