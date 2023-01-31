В Самарской области закупят два пассажирских судна — они будут ходить в Казань

В Самарской области в 2023 году приобретут два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Такое решение приняли в региональном правительстве.

По планам властей, оба судна будут курсировать по скоростному маршруту Самара — Ульяновск — Казань. График пока не определен.

Метеор 120Р — сконструированное в ЦКБ по СПК судно на подводных крыльях, предназначенное для скоростных пассажирских перевозок по судоходным рекам и водохранилищам класса «О». Оно рассчитано на 116 пассажиров и обслуживается экипажем из 4 человек.

Фото: ru.wikipedia.org/Bestalex

Напомним, что власти Ульяновской области объявили о намерении закупить несколько нижегородских «Метеров» на условиях лизинга с руководством ГТЛК. Предполагается, что эти суда будут курсировать по новым речным маршрутам, которые свяжут Казань с Ульяновском и Самарой.



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Айрат Назипов