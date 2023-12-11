МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство внутренних дел России не поддерживает проект поправок в Правила дорожного движения (ПДД) в части введения понятия «средняя скорость», а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По мнению министерства, проект Минтранса содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей.

— Наличие неурегулированных проблемных вопросов было обозначено решением Верховного суда Российской Федерации от 7 октября 2019 года. В настоящее время администрирование правонарушений на основании данных систем автоматической фотовидеофиксации, измеряющих среднюю скорость движения транспортных средств, не осуществляется, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Минтранс России доработал проект изменений в ПДД, которые вводят понятие «средняя скорость» и запрещают ее превышать между несколькими камерами. Проект уже поддержали в Минэкономразвития России. Также положительно о поправках высказались власти Татарстана, Дагестана, Московской, Вологодской и Смоленской областей, а также Краснодарского края и Хабаровского края.



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Айрат Назипов