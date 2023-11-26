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Футболисты «Нефтехимика» выиграли у «Черноморца»

19:34, 26.11.2023
Футболисты «Нефтехимика» выиграли у «Черноморца»
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ФК «Нефтехимик»

Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» одержали победу в Новороссийске. В матче 20-го тура Мелбет Первой лиги татарстанцы обыграли «Черноморец» с минимальным счетом.

Единственный гол в игре забил Кирилл Морозов. Футболист «Нефтехимика» поразил ворота соперника на 21-й минуте со штрафного. Больше зрители голов не увидели.

Нижнекамский клуб набрал 24 очка в 20 матчах. Команда расположилась на 12-м месте.

В прошлой игре «Нефтехимик» сыграл в нулевую ничью с «Соколом» на своем поле. С таким же счетом завершился матч против «Торпедо» в Москве 12 ноября.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан
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