Футболисты «Нефтехимика» выиграли у «Черноморца»
Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» одержали победу в Новороссийске. В матче 20-го тура Мелбет Первой лиги татарстанцы обыграли «Черноморец» с минимальным счетом.
Единственный гол в игре забил Кирилл Морозов. Футболист «Нефтехимика» поразил ворота соперника на 21-й минуте со штрафного. Больше зрители голов не увидели.
Нижнекамский клуб набрал 24 очка в 20 матчах. Команда расположилась на 12-м месте.
В прошлой игре «Нефтехимик» сыграл в нулевую ничью с «Соколом» на своем поле. С таким же счетом завершился матч против «Торпедо» в Москве 12 ноября.
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