На смартфоны с российской ОС «Аврора» с 2024 года будут заранее устанавливать RuStore

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На смартфоны с отечественной мобильной операционной системой «Аврора» с 2024 года будут заранее устанавливать российский магазин приложений RuStore. Об этом заявил ведущий менеджер проекта Александр Руснак.



— Уже в 2024 году RuStore будет предустанавливаться на все устройства с ОС «Аврора», — сказал он в ходе конференции RuStore Mobile Conf.

Руснак объяснил, что предустановка будет возможна только с пятого поколения операционной системы. Также с этого момента у разработчиков появится возможность самостоятельной публикации приложений, уточняет ТАСС.

Таким образом, RuStore станет основным магазином приложений для устройств с ОС «Аврора».

«Аврора» — первая отечественная мобильная операционная система. Она успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Разработкой и внедрением «Авроры» занимается «Открытая мобильная платформа», принадлежащая «Ростелекому».

Некоторые российские чиновники уже начали получать смартфоны на базе отечественной операционной системы «Аврора». Но пока речь идет только о тестировании таких девайсов.



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Илина Хакимова