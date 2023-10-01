Байден: разногласия в Конгрессе, ставящие США под угрозу шатдауна, неприемлемы

Президент США Джо Байден назвал «неприемлемой» ситуацию, при которой представители обеих политических партий в Конгрессе не в состоянии преодолеть разногласия, из-за чего страна оказалась на пороге наступления шатдауна. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Сейчас в Конгрессе присутствуют люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером прекратить работу правительства. Это неприемлемо, — написал Байден в социальных сетях.

При этом заявление Байдена вызвало неоднозначную реакцию среди остальных пользователей. Некоторые из них высказались в поддержку президента, открыто обвинив Конгресс в создании угрозы работе властей «из-за мелких политических дрязг». Другие отметили, что среди законодателей «остались те, кто ставит интересы США на первое, а не на последнее место».

Напомним, вчера Белый дом начал информировать о приближении потенциального шатдауна в социальной сети X. В остальных соцсетях Белого дома была выложена публикация, в которой говорится, что до возможного шатдауна осталось 24 часа.

Администрация США винит в этом контролирующих Палату представителей Конгресса республиканцев, которые согласны одобрить продление финансирования правительства только с учетом значительного сокращения госрасходов.

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Максим Кокунин