Белый дом запустил отсчет до возможного приостановления работы федерального правительства США

Белый дом начал за сутки до начала возможного приостановления работы федерального правительства США каждый час информировать о приближении потенциального шатдауна в социальной сети X. Об этом сообщает ТАСС.

В остальных соцсетях Белого дома была выложена публикация, в которой говорится, что до возможного шатдауна осталось 24 часа.

Администрация США винит в этом контролирующих Палату представителей Конгресса республиканцев, которые согласны одобрить продление финансирования правительства только с учетом значительного сокращения госрасходов.

Напомним, еще в июне в Конгрессе США подняли вопрос об импичменте президента США Джо Байдена. В статье члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт говорится о неспособности политика выполнять обязанности по охране границ страны.

— Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в Конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности, — заявлял он.

Ранее Боберт призывала членов партии использовать большинство, которым они обладают в Палате представителей, чтобы как можно скорее отправить Байдена в отставку: «Учитывая серьезность нарушения Джо Байденом конституционной клятвы добросовестно исполнять обязанности президента <...>, это то, что мы должны сделать большинством, представленным в Палате представителей».



Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп уверен, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома.



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Максим Кокунин