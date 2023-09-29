В этом году число вакансий в сфере атомной промышленности на территории Татарстана выросло на 7%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В этом году число вакансий в сфере атомной промышленности на территории Татарстана выросло на 7% — до 79%. По России число таких вакансий выросло на 23% — с начала года работодатели разместили более 7,6 тысячи объявлений. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter.

Так, 24,4% или более 1,8 тысячи вакансий было размещено в Москве. Это на 17% больше, чем в 2022 году. Санкт-Петербург на втором месте — 20,3% или более 1,5 тысячи вакансий в этом году, что на 56% больше, чем в прошлом.

На регионы Поволжья приходится более 900 вакансий в атомной промышленности. Это ниже прошлогодних показателей на 21%. В топ-10 по наибольшему спросу вошли Саратовская (более 200 вакансий с начала года, на 2% больше, чем в 2022 году) и Самарская (более 180 вакансий, на 10% меньше, чем годом ранее). Рост числа вакансий отмечен также в Нижегородской (+22%, 167 вакансий), Кировской (+139%, 55 вакансий), Оренбургской областях (+125%, 45 вакансий в 2023 году).

В топ-15 наиболее востребованных профессий вошли конструкторы и проектировщики — 13% от всего объема вакансий в стране. Инженеры ПТО (10,4%) и инженеры по качеству (3,2%). Также востребованы менеджеры по закупкам, экономисты, программисты.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях атомной сферы в настоящее время достигает 90 тысяч рублей. По сравнению с показателями третьего квартала прошлого года работодатели увеличили ее уровень на 9,5 тысячи рублей. За год выросли зарплаты и у ряда востребованных специалистов. Так, до 150 тысяч рублей предлагают программистам, что на 35 тысяч больше, чем в 2022-м. Инженерам по охране труда предлагают до 110 600 рублей (+29,9 тысячи), сварщикам — до 111 тысяч (+25,2 тысячи).

Одни из самых высоких зарплат в этой отрасли можно найти в вакансиях для системных администраторов (от 200 тысяч рублей), проектных менеджеров (до 250 тысяч рублей), аналитиков (до 200 тысяч), а также специалистов по охране труда (от 160 тысяч).

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, 26% казанцев боятся, что искусственный интеллект заменит их профессии. Недовольны выбранной специальностью по этой причине 28% горожан.

Раньше всех потеряют работу из-за развития современных технологий, по мнению опрошенных, билетеры (эту профессию назвали 77% респондентов из Казани), кассиры (67%) и типографские работники (51%). Кроме того, искусственный разум скоро может заменить сотрудников банковских отделений (29%), операторов call-центров (26%), дикторов и актеров озвучки (22%), бухгалтеров (21%), туристических агентов (19%), а также переводчиков (17%) и дизайнеров (10%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин