В Казани загорелся автосалон на Горьковском шоссе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани загорелся автосалон «Диалог авто» на Горьковском шоссе, 47 к1. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По предварительной информации, загорелась обшивка трехэтажного здания. На месте работают пожарные. Людей эвакуировали.



В понедельник в Казани произошел пожар в трехэтажном здании на улице Карла Маркса, 50/8. Там расположены 16 организаций, включая кафе «Лакомка».

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Маргарита Головатенко