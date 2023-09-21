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В Казани загорелся автосалон на Горьковском шоссе

11:40, 21.09.2023
В Казани загорелся автосалон на Горьковском шоссе
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани загорелся автосалон «Диалог авто» на Горьковском шоссе, 47 к1. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По предварительной информации, загорелась обшивка трехэтажного здания. На месте работают пожарные. Людей эвакуировали.

В понедельник в Казани произошел пожар в трехэтажном здании на улице Карла Маркса, 50/8. Там расположены 16 организаций, включая кафе «Лакомка».

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Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан

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