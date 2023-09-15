УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород» и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород» на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова.



Встреча завершилась в пользу казанской команды со счетом 84:75.

Первая четверть завершилась со счетом 23:22, но во второй казанцы отыгрались и завершили с преимуществом — 20:13. После перерыва «Пари НН» отыграл шесть очков, до 20:14, но в концовке уступили с отставанием — 27:20.

В начале августа УНИКС победил «Пари НН» в Нижнем Новгороде и стал победителем Кубка Александра Хайретдинова. Игра закончилась со счетом 59:69.

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Маргарита Головатенко