В Казани временно перекроют проезжую часть по улице Профсоюзной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани будет ограничено движение транспорта по улице Профсоюзной. Дорогу закроют с 20 часов 15 сентября до 7 часов 17 сентября, следует из сборника документов мэрии города.



Движение будет закрыто по следующим участкам:

по ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Астрономической);

в обе стороны по ул. Кави Наджми (от ул. Профсоюзной до ул. Рахматуллина);

в обе стороны по ул. Мусы Джалиля (от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской).

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Ограничения будут действовать в связи с проведением мультиформатного фестиваля «Профсоюзная». Фестиваль пройдет 16 сентября с 15.00 до 22.00. Хедлайнером мероприятия станет уфимская группа «Лауд».

Напомним, из-за фестиваля «СоТворение» в Казани перекрыли две улицы. Он проходил в Казани 8 и 9 сентября. О том, что удалось организаторам, и связано ли это мероприятие с «Сотворением мира» — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов