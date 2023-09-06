В домах Кировского района Казани на сутки отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ряде домов Кировского района Казани отключат воду в связи с переврезкой участка водопровода Д=315 мм по ул. Залесной в связи с реконструкцией дороги по ул. Горьковское шоссе, сообщает МУП «Водоканал».

Отключение с 09.00 12 сентября до 09.00 13 сентября коснется следующих адресов:

Горьковское шоссе, 100, 100, корп. 1, 2; 101, 102, 103, 106, 118, 118а, 118а, корп. 1, 2, 3, 4; 121, 121а, 124, 132, 132/1, 154а, 160, 160а, 160б, 160, корп. 1; 160, корп. 2; 164, 164а,

Озеро Глубокое, 1, 2, 2а, 4а, 8,

Озеро Лебяжье, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3а, б; 3, корп. 1; 3а, корп. 1; 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7Б, 8а, 9а, 9а/1, 10, 11, 11а, 11б, 12,

поселок Залесный.

Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Отключение воды по этим адресам планировалось с 7 по 8 сентября, однако его отменили в связи с оптимизацией производственных процессов.

Ранее в Кировском районе отключали воду с 22 августа до 23 августа. Это было связано с работами по переврезке участка водопровода по улице Фрунзе.

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Маргарита Головатенко