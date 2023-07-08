Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

Фото: скриншот видео с YouTube от realnoevremya.ru

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона, обыграв венгерского теннисиста Мартона Фучовича. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу россиянина, сообщает ТАСС.

В четвертом круге российский теннисист сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой и американцем Томми Полом.

Медведев повторил свой лучший результат на Уимблдоне — ранее он добирался до этой стадии в 2021 году. Выход в четвертый круг является лучшим результатом Медведева на Уимблдоне, на остальных турнирах он доходил лишь до четвертьфинала.

Напомним, в апреле Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами.

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Максим Кокунин