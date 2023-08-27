На территории химзавода в Германии прогремел взрыв

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На химическом заводе в немецком городе Кемпен прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает издание Bild.

По данным СМИ, все случилось на предприятии BYK-Chemie. Там в одном из резервуаров возникла химическая реакция и вспыхнул пожар. К приезду пожарных на объекте произошел взрыв.

Уточняется, что в результате ЧП пострадали восемь пожарных. Троим оказали медицинскую помощь, все остальные продолжили работу.

В 2019 году на востоке Китая на химическом заводе в промышленном парке Яньчэне произошел взрыв. В результате ЧП погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали. Также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов