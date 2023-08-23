В казанском многоэтажном доме протекла крыша из-за засора ливневой системы

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ГТРК "Татарстан"

В казанском многоэтажном доме по улице Актайской ранним утром протекла крыша. Об этом жители сообщили ГТРК «Татарстан».

— В 3:15 утра меня сестра будит — у нас, говорит, все льет, топит. Я говорю, ты сон, что ли плохой увидела, что льет? Я на последнем этаже живу. И потом захожу в зал. А там льет как из ведра, — сетует местная жительница Анастасия Пиркина.

Оказалось, что причиной подтопления стал засор мусора в ливневой системе после ремонтных работ крыши. Помимо квартиры Пиркиной пострадала и квартиры снизу.

— Причина неисправности — засор ливневой канализации, то есть был засор. В настоящее время все устранено. Ремонт по восстановлению будет проводиться за счет управляющей компании, — пояснил директор управляющей компании «Уютсервисгрупп» Сергей Рябцев.

Он также уточнил, что в доме проведут дополнительное обследование, а при необходимости источник затопления прочистят вновь.

Напомним, в редакцию «Реального времени» обратились жители улицы Губкина в Советском районе Казани. По их словам, по проезжей части вдоль домов №46 и №48 пятый день бегут потоки чистой воды, при этом аварию никто не устраняет. На все обращения в «Водоканале» лишь отмахиваются от проблемы.

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Елизавета Пуншева