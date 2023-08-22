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В Татарстане сотрудники ОМОНа уничтожили снаряд на месте строительства федеральной трассы

08:55, 22.08.2023
В Татарстане сотрудники ОМОНа уничтожили снаряд на месте строительства федеральной трассы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане сотрудники ОМОН «Тайфун» обнаружили артиллерийский снаряд на месте строительства нового участка федеральной трассы в Тукаевском районе, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

В ходе осмотра выяснилось, что боеприпас пролежал в земле более 100 лет (дата производства снаряда, сохранившаяся на корпусе — 1911 год) и представлял опасность для граждан.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники ОМОН вывезли снаряд на безопасное расстояние, после чего уничтожили его накладным зарядом.

В апреле этого года в Белгородской области двое 17-летних подростков нашли снаряд времен Великой Отечественной войны и попытались его распилить. В результате один мальчик отделался легкой контузией, а другой получил осколочные ранения ног и рук.

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Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

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