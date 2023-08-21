В Казани из-за гастрофестиваля на Лебяжьем усилят работу автобусов, курсирующих по Горьковскому шоссе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в день проведения гастрономического фестиваля в лесопарковой зоне озера Лебяжьего усилят работу автобусов, курсирующих по Горьковскому шоссе. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации Кировского и Московского районов города Денис Сугоняко.



— Что касается автобусного движения, будут усилены маршруты 36, 36а, 46, 72, 116, те, которые ходят по Горьковскому шоссе. В этот день интенсивность их будет выше, — сказал он.

Денис Сугоняко рассказал, что автомобилисты могут припарковать свои машины у лесопарка. Также будут функционировать от четырех до шести шаттлов.

— В пики, наверное, будет сложновато. Но мы, в принципе, к этому готовы, — заявил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Гастрофестиваль запланирован на 26 августа. В среднем его ежегодно посещают около 30 тысяч гостей. Мероприятие пройдет на так называемом майдане, где обычно организовывают Сабантуй.

Культурная программа гастрофестиваля начнется в 11.00. Хедлайнерами станут российский музыкант и бывший солист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix.



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Татьяна Демина