Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сербия выразила готовность обеспечения увеличенного транзита российского газа в Венгрию в случае прекращения транзита через Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеобращении.



— Большая часть поставок газа из России в Венгрию прибывает через Сербию, в последние дни мы слышали, что Украина хочет прекратить ранее заключенный с Россией договор о транзите. Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок, — приводит его слова «РИА Новости».

В январе — июле поставки из России нефти в Китай увеличились на 25,2% в годовом исчислении и превысили 60,6 млн тонн.



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Маргарита Головатенко