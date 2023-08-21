Автодилеры назвали проблемы, с которыми чаще всего обращаются клиенты

В пресс-службе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, с какими проблемами чаще всего обращаются автовладельцы к автомобильным дилерам.



— Плановое техническое обслуживание, ремонт ходовой части, диагностика всевозможных электронных систем, окрасочно-кузовные работы, агрегатный ремонт — мало, но есть и по сезону — шиномонтаж и по мелочи. Структура обращений не изменилась, — рассказали RT в ассоциации.

В РОАД отметили, что в настоящее время увеличились сроки ремонта по многим европейским и японским брендам. Тем не менее, дилеры продолжают обеспечивать ТО и сервисное обслуживание.

Будущее параллельного импорта автомобилей при текущих курсах валют — под вопросом. Доля «китайцев» в продажах новых авто уже приближается к 50%. Lada — по-прежнему самый доступный и популярный автомобиль. С какими итогами российский автопром завершил первое полугодие 2023 года, какие марки предпочитают в Татарстане и ожидать ли роста цен на машины — в традиционном обзоре от аналитической службы «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко