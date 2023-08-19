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Ушел из жизни народный артист России Игорь Ясулович

15:24, 19.08.2023
Ушел из жизни народный артист России Игорь Ясулович
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Жизнь замечательных людей»/YouTube.com

Умер народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович. Он скончался на 82-м году жизни.

— С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича, — информирует пресс-служба ГИТИСа в telegram-канале.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Жизнь замечательных людей»/YouTube.com

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 1962 году Ясулович окончил актерский, а затем, в 1974 году, и режиссерский факультет ВГИКа. Снимался в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Легенда о Тиле», «Статский советник», «Сыщики 4» и так далее.

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Айрат Назипов
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