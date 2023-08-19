Ушел из жизни народный артист России Игорь Ясулович
Умер народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович. Он скончался на 82-м году жизни.
— С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича, — информирует пресс-служба ГИТИСа в telegram-канале.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 1962 году Ясулович окончил актерский, а затем, в 1974 году, и режиссерский факультет ВГИКа. Снимался в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Легенда о Тиле», «Статский советник», «Сыщики 4» и так далее.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым