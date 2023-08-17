В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших подрыв станции связи

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Оперативники задержали двух человек в Красноярском крае, которые, как считает следствие, планировали совершить подрыв базовых станций связи в закрытом городе Зеленогорске, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.



— Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*, планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске, — сказано в сообщении.

Уточняется, что задержание проводилось сотрудниками УФСБ России Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю на территории, добавили в ТАСС.

Вчера в приграничном Стародубском районе Брянской области была пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова