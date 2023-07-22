В Казани по улице Вишневского три недели затапливался двор и подвал

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ГТРК «Татарстан»

В Казани жильцы дома по улице Вишневского сообщили, что часть их двора оказалась затоплена вместе с подвалом. По их словам, проблему не устраняли три недели, пишет ГТРК «Татарстан».

Местные жители обращались во всевозможные инстанции. Однако, по их словам, три недели на проблему никак не реагировали.

Когда на месте происшествия оказались журналисты, во дворе сразу появилась бригада рабочих «Водоканала». По словам корреспондента, около двух часов они просидели в машине.

— Произошла земляная течь на сетях водопровода. Возможно, данный водопровод без хозяина. Работы по устранению самой аварии будут выполнены завтра, — прокомментировал ситуацию начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Вахитовского и Приволжского районов Кирилл Ильин.

скриншот realnoevremya.ru из видео ГТРК «Татарстан»

По словам жильцов, топит здесь не впервые. С такой проблемой они сталкиваются уже третий год, и разовая прочистка соседних забитых канализационных каналов ситуацию кардинально не поменяет.

Напомним, в редакцию «Реального времени» обратились жители дома по улице Губкина в Советском районе Казани. По их словам, по проезжей части вдоль домов №46 и №48 пятый день бегут потоки чистой воды, при этом аварию никто не устраняет. На все обращения в «Водоканале» в ответ лишь отмахиваются от проблемы.

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Елизавета Пуншева