В Казани прошел финал чемпионата интеллектуальных игр для школьников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани прошел финал чемпионата интеллектуальных игр для 84 школьников из 12 городов России. Первое место заняли учащиеся из Тамбова. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

На завершающем этапе игр встретились школьники из Санкт-Петербурга, Чебоксар, Йошкар-Олы, Тольятти, Уфы, Волгограда, Перми, Сыктывкара, Оренбурга, Челябинска, Тамбова и Екатеринбурга. На предыдущих этапах они обошли более двух тысяч подростков из ряда других городов. Главным соревнованием финала стал квиз, охвативший такие темы, как культура и творчество, спорт, волонтерство и логика.

— Мы совсем не ожидали, что займем 1-е место и станем самой интеллектуальной командой! Финал чемпионата подарил всем нам огромное количество эмоций, каждый день был наполнен позитивом, для грусти не оставалось ни минуты. Мы гуляли по Казани, знакомились друг с другом, играли <...>. Так совпало, что именно здесь я отпраздновала свое семнадцатилетие, чему очень рада. Этот день рождения я запомню надолго! — рассказала участница тамбовской команды Валерия Михайлова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в мае стало известно, что около 70 тысяч школьников и студентов из Татарстана смогут принять участие в первой в России федеральной фиджитал-лиге для детей и молодежи, которую запускает «Движение первых».

Соревнования пройдут на трех уровнях. Школьный этап планирует провести в конце осени — начале зимы 2023 года, республиканский — в феврале 2024-го. Затем участники встретятся на Всероссийском финале в дни «Игр будущего».

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Максим Кокунин