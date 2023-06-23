От смартфона до тюбетейки: в Казани собрали подарки на Сабантуй — видео

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани завершилось праздничное шествие по сбору подарков на национальный татарский праздник Сабантуй. Для батыров собрали самые разные подарки. Среди них дорогие смартфоны, игрушки и тюбетейки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Праздничное шествие началось от здания Национального музея Татарстана на улице Кремлевской. Продолжился сбор подарков у резиденции раиса республики, Национальной художественной галереи «Хазинэ», Присутственных мест, Музея естественной истории республики. Затем конные повозки отправились на улицу Баумана, где дарами поделились местные заведения.

— Для нас очень важно, чтобы это поколение знало о своей истории, возрождала ее, сохраняла и преумножала. Для нас очень важно передать все, что мы знаем из своей истории и своего поколения и в этом будущее наше, — рассказал президент Ассоциации отельеров и рестораторов Татарстана Зуфар Гаязов.

Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань». На всех площадках будут работать досмотровые зоны.



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Айрат Назипов