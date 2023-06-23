Раис Татарстана посетил казанский ипподром в преддверии Сабантуя

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил международный конно-спортивный комплекс «Казань», где сегодня состоялись традиционные скачки, приуроченные к празднику Сабантуй в столице республики. Об этом сообщила его пресс-служба.

В соревнованиях приняли участие 135 лошадей чистокровной верховой, арабской, татарской и рысистых пород. Также зрителям продемонстрировали заезд на пони в качалках.

На соревнованиях было разыграно 14 призов. За них боролись спортсмены из Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Самарской, Оренбургской, Московской, Челябинской, Ульяновской, Пензенской, Тульской, Кировской областей, Ставропольского и Пермского краев, а также из Москвы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань». На всех площадках будут работать досмотровые зоны.

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Айрат Назипов