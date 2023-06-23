В Татарстане планируют выделять ушедшим на спецоперацию сиротам жилье вне очереди

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Госсовет Татарстана подготовил проект изменений в республиканский закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Документ находится на стадии предварительного рассмотрения.

Изменения позволяют предоставить «преимущественное право» на жилье ушедшим на спецоперацию выпускникам детских домов.

— Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, включенными в список в соответствии со статьей 2 настоящего Закона», — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Уточняется, что такая мера направлена на повышение социальных гарантий для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавших участие в специальной военной операции.

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Айрат Назипов