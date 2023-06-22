У берегов Крыма произошло сильное землетрясение

В Черном море у берегов Крымского полуострова произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

Уточняется, что землетрясение произошло в 59 километрах к югу от Севастополя и в 51 километре к югу от Балаклавы.

Очаг землетрясения произошел на глубине 10 километров. О пострадавших не сообщается.

В начале мая землетрясение зафиксировали в Бурятии. Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. В результате инцидента никто не пострадал.

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Айрат Назипов