В Бурятии произошло землетрясение

Фото: МЧС Бурятии

Жители семи районов Бурятии почувствовали толчки от землетрясения. Об этом сообщает МЧС республики.

— В 22:07 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от н. п. Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12, — сказано в сообщении МЧС.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме. Информация уточняется.

Фото: pixabay.com

В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 миллиардов.



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Айрат Назипов