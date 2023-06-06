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В России за неделю COVID-19 подтвердился у 10 930 человек

12:14, 06.06.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за неделю COVID-19 подтвердился у 10 930 человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года в России выявили 10 930 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 2 536 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии заболевших коронавирусом в России выявили 22 942 458 человек. За неделю в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 15 084 россиян. Всего от вируса вылечились 22 379 263 человека.

За неделю коронавирус унес жизни 143 россиян. Всего от инфекции скончались 399 226 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов
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