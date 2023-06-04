ОАЭ продлит добровольное сокращение нефтедобычи на весь 2024 год

ОАЭ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 144 тысяч баррелей в сутки на весь 2024 год, заявил министр энергетики Сухейль аль-Мазруи.



Мера предпринята в качестве предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые объявили о добровольных сокращениях в апреле, написал он в аккаунте в Twitter.

Сокращение добычи будет вестись от квот, утвержденных на встрече ОПЕК+ 4 июня.

Страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года.

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Маргарита Головатенко