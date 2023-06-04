Саудовская Аравия попросила Африку сократить добычу нефти

Саудовская Аравия пыталась договориться с африканскими странами о снижении их квот на добычу нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



В то же время королевство обсуждало с Объединенными Арабскими Эмиратами и влиятельным членом группы ОПЕК и ОПЕК+ возможность нарастить добычу в ОАЭ.

По словам собеседников издания, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман 3 июня приглашал некоторых африканских делегатов к себе в гостиницу в Вене и сказал, что их квоты на добычу будут сокращены.

В марте эксперты компании «Яков и партнеры» заявляли, что нефтедобыча в России к 2030 году может упасть на 20%, если отечественные компании не будут развивать собственные сервисы. Российский рынок нефтесервиса остается одним из самых стабильных в мире, однако его уязвимостью является большая концентрация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний и зависимость от импортного оборудования.

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Маргарита Головатенко