Жители Верхнеуслонского района Татарстана в среднем получают 28 тысяч рублей — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Верхнеуслонском районе Татарстана состоялся семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан. В нем приняли участие председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров, а также главы районов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На совещании обсудили проблемы района. Он занимает 9-е место по республике в рейтинге социально-экономического развития. Падение на одну позицию связано с низкой зарплатой. В среднем жители получают 28 тысяч рублей, тогда как по республике средняя зарплата варьируется в пределах 56 тысяч рублей.

Безработица в Верхнеуслонском районе республики выше среднего показателя по Татарстану в 1,5 раза. Фермеры не проявляют особой активности к федеральным и республиканским программам. Два года подряд не поступает ни одной заявки на гранты по строительству мини-ферм.

— Сегодня есть возможность еще раз обратиться к руководителям районов нашей республики с тем, чтобы они лучше воспользовались возможностями. Это деньги, которые надо целевым образом использовать на укрепление материальной базы, животноводство, подворье, — отметил Мухаметшин.

Также главам районов продемонстрировали предприятия, которые воспользовались такими программами.

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Айрат Назипов