Стало известно, как будет выглядеть обновленный фонтан в казанском сквере «Сад рыбака»
Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани опубликовал видео обновленного фонтана, который появится в сквере «Сад рыбака». Публикация доступна в telegram-канале.
— Дополнительно будет реализован современный светодинамический сценарий водной картины фонтана: девять индивидуальных водных контуров и несколько режимов работы фонтана, — говорится в тексте.
Чаша фонтана в казанском «Саду рыбака», которую накануне демонтировали и увезли из сквера, не подлежит восстановлению. Новая скульптура появится в этом году — ее открытие состоится в конце августа.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым