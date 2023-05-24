Новости общества

16:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стало известно, как будет выглядеть обновленный фонтан в казанском сквере «Сад рыбака»

14:40, 24.05.2023
Стало известно, как будет выглядеть обновленный фонтан в казанском сквере «Сад рыбака»
Фото: Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани опубликовал видео обновленного фонтана, который появится в сквере «Сад рыбака». Публикация доступна в telegram-канале.

— Дополнительно будет реализован современный светодинамический сценарий водной картины фонтана: девять индивидуальных водных контуров и несколько режимов работы фонтана, — говорится в тексте.

Чаша фонтана в казанском «Саду рыбака», которую накануне демонтировали и увезли из сквера, не подлежит восстановлению. Новая скульптура появится в этом году — ее открытие состоится в конце августа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также