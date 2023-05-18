За год цены на вторичку в Казани снизились на 8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана за год снизились цены на вторичное жилье на «Авито Недвижимости». Однако наибольшее снижение цен зафиксировано в Калининграде, Санкт-Петербурге и Севастополе. Такое исследование провели эксперты сервиса, изучив, как в 33 городах России изменились цены на рынке вторичного жилья.

В апреле 2023 года средняя цена квартиры в России составила 4,4 млн рублей — это на 9% больше, чем годом ранее.

Сильнее всего подорожали трехкомнатные (+12%, до 5,6 млн рублей) и двухкомнатные квартиры (+11%, до 4,5 млн рублей). Объекты с четырьмя комнатами и более выросли в цене на 9% (до 7,3 млн рублей), однокомнатные квартиры — на 6% (до 3,7 млн рублей). Студии за год подешевели на 5% (до 3,8 млн рублей), а квартиры со свободной планировкой — на 9% (до 6,8 млн рублей).

В Казани цены на вторичное жилье опустились на 8%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако наибольшее падение стоимости зафиксировано в Калининграде (-20%), Санкт-Петербурге и Севастополе (-12% в обоих) и в Сочи (-7%). Выросла же стоимость квартир в Челябинске (+19%), Кирове (+18%), Москве (+13%) и Волгограде (+12%). Не изменились цены в Воронеже.

Интересно, что в пересчете по цене за квадратный метр стоимость жилья на вторичном рынке на «Авито Недвижимости» за год снизилась в крупнейших городах и главных туристических центрах страны.

В Москве цена за «квадрат» упала на 5%, до 254 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 7%, до 177 тыс. рублей, в Сочи — на 8%, до 225 тыс. рублей, в Краснодаре — на 8%, до 98 тыс. рублей.

В столице такая динамика при росте стоимости объектов в целом объясняется следующим: средняя площадь лота в городе за год увеличилась с 42 до 50 кв. м. Сильнее всего в пересчете на квадратный метр вторичное жилье подешевело также в Калининграде. Здесь падение составило 17%, а цена снизилась до 100 тыс. рублей.

В среднем же по России стоимость квадратного метра на «Авито Недвижимости», напротив, выросла на 11%, до 92 тыс. рублей.

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк считает полезным распространение адресной льготной ипотеки на вторичное жилье. Она напомнила, что регулятор занимает позицию, согласно которой широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться, после чего должен осуществляться переход к адресным программам.

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Илина Хакимова