Закон о цифровом рубле планируют принять в июне

Закон о внедрении цифрового рубля могут принять в июне, сообщил глава думского Комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.



Он рассказал, что законопроект уже принят в первом чтении, в июне его должны принять во втором и третьем чтениях, сообщает ТАСС.

Создание прототипа платформы цифрового рубля завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в ее тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы. После завершения ЦБ намерен представить дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.

Фото: cbr.ru

6 марта Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов.



Что тормозит введение цифрового рубля, выгоден ли он банкам и поможет ли в борьбе с коррупцией — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Маргарита Головатенко