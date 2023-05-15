В России за сутки коронавирусом заболели 2 379 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 2 379 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 226 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 900 755 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 15 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 2 902 человек, всего выздоровевших — 22 323 212 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 26 россиян, всего от инфекции скончались 398 736 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов