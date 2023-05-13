За сутки в Татарстане подтвердилось 23 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 10 человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 13 мая в Татарстане зарегистрировано 205 556 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 989 человек, в том числе 64 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов