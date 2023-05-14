«Самовыгул опасен и для самого животного»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Если собаки нападают — это вина людей»

На днях депутат Госдумы Александр Спиридонов выступил с инициативой введения штрафов для владельцев домашних животных, которые отправляют питомцев на самовыгул. Согласно идее, безнадзорный выгул собак приравняют к выбрасыванию животного на улицу.

Депутат убежден, что «только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество»:

— Установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению опрошенных «Реальным временем», ответственность за случаи нападения собак несут люди:

— За любую ситуацию, которая происходит с животными, несут ответственность люди. Если собаки нападают — это вина людей.

— Когда человек приобретает себе дружка, он должен за него отвечать, это как его ребенок. У собаки должен быть поводок, должен быть намордник, с которым она гуляет.

Что касается бездомных животных, респонденты отмечали, что в этом случае за нападения на людей отвечают администрация города и бывшие хозяева питомцев, которые оставили их на улице. Они согласились — для уменьшения количества таких происшествий необходимо решать вопрос на законодательном уровне:

— В любом случае, животное инстинктами живет, поэтому здесь надо, наверное, вырабатывать общий закон с точки зрения всей страны. Случаи, конечно, ужасные бывают.

«Крайне дискомфортная ситуация»

Как в беседе с «Реальным временем» отметила менеджер развития дог-френдли-среды в Татарстане Дарья Раек, введение контроля за формой содержания питомцев на государственном уровне является необходимым. Однако, по ее мнению, воздействовать на хозяев животных системой штрафов неправильно.



— Я не считаю правильным начинать эту работу со штрафов. Если речь идет о контроле, то в первую очередь имеет смысл говорить о регистрации. Но это не должно быть каким-то обязательным, карательным способом воздействия на владельцев животных. Все-таки должны быть разработаны хорошие грамотные государственные программы, — пояснила она.

Хозяин не должен отпускать питомца на самовыгул, считает Раек. Рядом с животным для безопасности и окружающих, и самого домашнего любимца всегда должен присутствовать владелец.

— Самовыгул опасен и для самого животного, причем в равной степени как для собаки, так и для кошки, так и может быть весьма дискомфортен для людей, которые некомфортно себя чувствуют в присутствии животных. Мы понимаем, что если домашнее животное гуляет без владельца и оно достаточно контактное, то питомец может подойти с абсолютно позитивным настроем, желанием пообщаться, желанием погладиться. Однако если человек боится собак, например, то для него это будет крайне дискомфортная ситуация, — подчеркнула собеседница издания.

Что касается владельцев собак, которые по состоянию здоровья не могут «полноценно выгуливать» своего питомца, им «надо искать варианты». Например, попросить об этой услуге соседей или родственников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кошек же, по словам Раек, выгуливать необязательно, что подтвердят ветеринары. Для этих питомцев «можно организовать пространство и исключительно домашнее содержание».

— Когда мы заводим животное, мы должны продумать моменты ответственности, как мы будем его обслуживать в каждый момент времени, — отметила эксперт. — Часто происходят ситуации, когда дети заводят животное пожилому родственнику, не спрашивая его. Здесь мы понимаем, что животное будет жить очень долго, оно очень активное, и с ним нужно активно взаимодействовать.

Менеджер развития дог-френдли-среды затронула и тему сельских населенных пунктов, ведь, по ее словам, особенно «проблема самовыгула характерна для частного сектора». Она считает, что необходимо разработать «правильную программу» регистрации животных и донести до хозяев ценность такого нововведения.

— Если мы сможем объяснить людям, почему это важно, почему это важно для животных, почему это важно для их соседей, и если люди будут делать это не из-под палки, а действительно осознанно, то, я думаю, дальнейшее принятие закона, ограничивающего и штрафующего за самовыгул, будет вполне возможным для исполнения любым жителем. Вне зависимости от того, где он проживает, — объяснила Раек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Она также добавила, что к разработке подобных законопроектов следует привлекать специалистов в сфере обращения с животными — например, зоозащитников.

— Люди, которые действительно очень много всего за свою жизнь попробовали на практике, всегда знают, как правильно разговаривать с людьми, чтобы доносить до них проблематику и чтобы решать эту проблематику. Я думаю, надо взять за практику организацию рабочих групп и разработок законопроектов, касающихся домашних животных и животных без владельцев. Там есть своя специфика, которая человеку со стороны, человеку не погруженному, не всегда будет видна и очевидна. Если мы начнем объединяться и прорабатывать это глубоко, не поверхностно смотреть на ситуацию, это все может быть очень эффективно и начать работать в кратчайшие сроки, — подчеркнула Раек.

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Елизавета Пуншева, Надежда Сауленко