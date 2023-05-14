«Самовыгул опасен и для самого животного»
«Если собаки нападают — это вина людей»
На днях депутат Госдумы Александр Спиридонов выступил с инициативой введения штрафов для владельцев домашних животных, которые отправляют питомцев на самовыгул. Согласно идее, безнадзорный выгул собак приравняют к выбрасыванию животного на улицу.
Депутат убежден, что «только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество»:
— Установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах.
По мнению опрошенных «Реальным временем», ответственность за случаи нападения собак несут люди:
— За любую ситуацию, которая происходит с животными, несут ответственность люди. Если собаки нападают — это вина людей.
— Когда человек приобретает себе дружка, он должен за него отвечать, это как его ребенок. У собаки должен быть поводок, должен быть намордник, с которым она гуляет.
Что касается бездомных животных, респонденты отмечали, что в этом случае за нападения на людей отвечают администрация города и бывшие хозяева питомцев, которые оставили их на улице. Они согласились — для уменьшения количества таких происшествий необходимо решать вопрос на законодательном уровне:
— В любом случае, животное инстинктами живет, поэтому здесь надо, наверное, вырабатывать общий закон с точки зрения всей страны. Случаи, конечно, ужасные бывают.
«Крайне дискомфортная ситуация»
Как в беседе с «Реальным временем» отметила менеджер развития дог-френдли-среды в Татарстане Дарья Раек, введение контроля за формой содержания питомцев на государственном уровне является необходимым. Однако, по ее мнению, воздействовать на хозяев животных системой штрафов неправильно.
Хозяин не должен отпускать питомца на самовыгул, считает Раек. Рядом с животным для безопасности и окружающих, и самого домашнего любимца всегда должен присутствовать владелец.
— Самовыгул опасен и для самого животного, причем в равной степени как для собаки, так и для кошки, так и может быть весьма дискомфортен для людей, которые некомфортно себя чувствуют в присутствии животных. Мы понимаем, что если домашнее животное гуляет без владельца и оно достаточно контактное, то питомец может подойти с абсолютно позитивным настроем, желанием пообщаться, желанием погладиться. Однако если человек боится собак, например, то для него это будет крайне дискомфортная ситуация, — подчеркнула собеседница издания.
Что касается владельцев собак, которые по состоянию здоровья не могут «полноценно выгуливать» своего питомца, им «надо искать варианты». Например, попросить об этой услуге соседей или родственников.
Кошек же, по словам Раек, выгуливать необязательно, что подтвердят ветеринары. Для этих питомцев «можно организовать пространство и исключительно домашнее содержание».
— Когда мы заводим животное, мы должны продумать моменты ответственности, как мы будем его обслуживать в каждый момент времени, — отметила эксперт. — Часто происходят ситуации, когда дети заводят животное пожилому родственнику, не спрашивая его. Здесь мы понимаем, что животное будет жить очень долго, оно очень активное, и с ним нужно активно взаимодействовать.
Менеджер развития дог-френдли-среды затронула и тему сельских населенных пунктов, ведь, по ее словам, особенно «проблема самовыгула характерна для частного сектора». Она считает, что необходимо разработать «правильную программу» регистрации животных и донести до хозяев ценность такого нововведения.
— Если мы сможем объяснить людям, почему это важно, почему это важно для животных, почему это важно для их соседей, и если люди будут делать это не из-под палки, а действительно осознанно, то, я думаю, дальнейшее принятие закона, ограничивающего и штрафующего за самовыгул, будет вполне возможным для исполнения любым жителем. Вне зависимости от того, где он проживает, — объяснила Раек.
Она также добавила, что к разработке подобных законопроектов следует привлекать специалистов в сфере обращения с животными — например, зоозащитников.
— Люди, которые действительно очень много всего за свою жизнь попробовали на практике, всегда знают, как правильно разговаривать с людьми, чтобы доносить до них проблематику и чтобы решать эту проблематику. Я думаю, надо взять за практику организацию рабочих групп и разработок законопроектов, касающихся домашних животных и животных без владельцев. Там есть своя специфика, которая человеку со стороны, человеку не погруженному, не всегда будет видна и очевидна. Если мы начнем объединяться и прорабатывать это глубоко, не поверхностно смотреть на ситуацию, это все может быть очень эффективно и начать работать в кратчайшие сроки, — подчеркнула Раек.
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