За сутки коронавирусом заразились 3 811 россиян
За последние сутки в России коронавирус выявили у 3 811 человек, госпитализированы 364 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 878 649 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.
По данным на 7 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 749 пациентов. Всего вылечившихся — 22 291 137 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 29 россиян. Всего от инфекции скончались 398 525 человек.
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