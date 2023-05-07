За сутки в Татарстане выявили 27 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы шесть человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 7 мая в Татарстане зарегистрировано 205 416 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 202 821 человек, в том числе 12 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Айрат Назипов