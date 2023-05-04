Капитан сборной по чирлидингу назвала проблему развития чир спорта в России
Основной причиной, тормозящей развитие чир спорта в России, является нехватка финансирования. Об этом «Газете.Ru» рассказала капитан спортивного клуба «Сенатор» и национальной сборной России по чирлидингу Елизавета Колоскова.
— Нехватка финансирования — это самая большая проблема чирлидинга. У нас безумно талантливая молодежь, которая побеждает на международных турнирах, выигрывает медали на чемпионатах Европы и мира, но на взрослый уровень из них переходят немногие, отметила она.
По ее словам, у молодых людей отсутствует мотивация развиваться в этом виде спорта дальше.
— Если бы ты понимал, что, тренируясь с детства, у тебя будет шанс попасть в сборную России, где тебе смогут оплачивать поездки, хотя бы что-то платить, чтобы ты мог думать только о спорте, мы были бы более сильной и конкурентоспособной сборной, — подчеркнула Колоскова.
Напомним, представители различных видов спорта рассказали, как санкции отразились на инвентаре и снарядах для занятий. По их словам, в первую очередь повысились цены.
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